Il Villaggio di Natale arriva a Capolago domenica 12 dicembre

12 la magia del è nel quartiere di Capolago. L’atmosfera natalizia arriva nel quartiere di Capolago, con il Villaggio di organizzato grazie al lavoro della Cooperativa di Capolago insieme alle realtà del quartiere, come la Parrocchia, la scuola primaria Francesco Baracca, la scuola dell’infanzia Teresa Lovera, l’associazione Genitori, gli Alpini e la banda Giuseppe Verdi.

I bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e della parrocchia saranno i veri protagonisti con i loro canti natalizi, accompagnati dalla banda che suonerà musica natalizia. Sarà presente anche il punto con la tradizionale cioccolata e il vin brulé preparato dagli Alpini di Capolago, oltre a bancarelle con prodotti enogastronomici e di artigianato, con Babbo e gli elfi pronti a distribuire un piccolo pensiero per ogni bambino presente.

Un’occasione per condividere anche un momento di solidarietà, grazie ai Re Magi del gruppo Coopuf che raccoglieranno generi alimentari non deperibili da consegnare alle suore di Via Bernardino Luini, e ai ragazzi della Cooperativa di Capolago che consegneranno ad una famiglia del rione un “pacco regalo” contenente dei simbolici omaggi natalizi.

Evento all’aperto, obbligo di mascherina e green pass.