Ma dove vai bellezza in bicicletta? Non lo sai? Te lo consigliamo noi. Ti proponiamo 5 itinerari cicloturistici a Varese e provincia per farti scoprire il territorio e mantenerti in forma. Non ti resterà che seguire i nostri consigli e magari scoprire nuovi percorsi. Armati dell’attrezzatura giusta e di una buona bici. Per i meno allenati si può scegliere una delle tante bici elettriche su Bikester.it. Ora manca solo la buona volontà per partire alla scoperta del Varesotto.

Il primo percorso che ti consigliamo è quello del Parco Campo dei fiori. Si tratta di 27 chilometri di percorso per la maggior parte sterrato con un dislivello di 500 metri. Si parte da località Robarello, si attraversa il paese di Castello Cabiaglio e si passa per Brinzio, per poi ritornare al punto di partenza. È un percorso mediamente complicato ma che in poco meno di tre ore anche i meno esperti possono portare a compimento.

Per i più allenati invece vi portiamo al confine tra Varese e il Canton Ticino. Pendenze medie del 7%, punte del 16% e un dislivello di 1530 metri. Un percorso lungo 55,6 chilometri che può essere completato in poco più di 4 ore. Si parte da Maccagno e già dopo poco si ha un panorama meraviglioso sul Lago Maggiore dalla Chiesetta di San Rocco. Un percorso tra laghi, montagne e passi dai quali è possibile ammirare la Val Veddasca, il Monte Lema e il Monte Magno. Se poi pensate di essere troppo stanchi fate un break cercando case e appartamenti vacanza a Varese.

Il terzo percorso è quello che vi porta dal lago di Varese al Monte San Giacomo passando per Azzate, Vegonno, Centenate, Daverio e Bernate. È piuttosto impegnativo e per la maggior parte sterrato. Si tratta di quasi 37 chilometri con una pendenza massima del 12% e un dislivello di quasi 500 metri. La partenza è dalla Chiesa della Madonna del Lago di Azzate. È un percorso tra castelli, laghi e colline che vi regalerà viste incantevoli e un sentimento di fusione con la natura.

Allarghiamo, ora, i nostri orizzonti: si va da Varese al confine svizzero, per arrivare al Lago di Lugano. Si tratta di un itinerario piuttosto semplice con una pendenza massima dell’8% e una lunghezza di 50 chilometri che si può portare a termine in meno di 3 ore. Qui vi consigliamo di fare una pausa alla chiesetta di Ardena che offre uno splendido panorama sulla Svizzera.

Infine, ancora un percorso sterrato per godersi le vallate dell’Alto Varesotto. Un percorso abbastanza impegnativo, 32 chilometri da fare in quasi 5 ore, con un dislivello di oltre 1.000 metri e una pendenza massima del 13% tra Mesenzana, Brezzo di Bedero e Pian della Nave. Lo sforzo sarà ripagato dalla vista offerta sul Lago Maggiore, il Monte Rosa e le Alpi.

Noi vi abbiamo dato i nostri consigli, ora vi basta un buon GPS e l’organizzazione. La prossima escursione in bici è dietro l’angolo.