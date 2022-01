Botta e risposta su Facebook tra la dirigente Amanda Ferrario ed Enrico Mentana sull’informazione in TV

La dirigente dell’Ite Tosi di Busto Arsizio Amanda Ferrario polemizza dopo il suo intervento alla trasmissione di La7 Piazza Pulita e tira in ballo il direttore Enrico Mentana che le risponde.



Il confronto è avvenuto sulla pagina Facebook della dirigente, ospite nella serata di giovedì 13 gennaio della trasmissione di Corrado Formigli. Una presenza per raccontare la complessità attuale del fare scuola ma che ha dovuto fare i conti con la polemica innescata da un docente no vax invitato:

Ieri ho fatto un passaggio a Piazzapulita – LA7 condotto da Corrado Formigli per raccontare, in maniera semplice, civile ed educata, cosa sia davvero la scuola.

Eppure, come spesso accade, devo constatare che non si fa più informazione, ma si cerca sempre il confronto-scontro, si preferisce mettere in contrasto, fare una narrazione costruita sui luoghi comuni e sulla fiera delle banalità. Dividere e categorizzare: buoni contro cattivi.

Da una rete come quella in cui lavora Enrico Mentana mi aspettavo molto di più. Che affrontasse i temi legati alla scuola ad esempio. La scuola unisce, non divide. Abbatte muri e costruisce ponti.

La mancanza di strumenti, mezzi, organico, spazio. La necessità di essere presenti e attivi. Perché le scuole devono essere aperte. Ma devono essere sicure, devono poter garantire un servizio di qualità e non un mero babysitteraggio.

Invece, come in tanti talk show mordi e fuggi, l’accento si mette sulla polemica. Si parte da una narrazione fatta di sguardi perplessi, commenti veicolati, reazioni indotte. E poi si dà spazio alla voce di un docente no vax. Certo è proprio grazie a questa gente che possiamo riaprire in sicurezza le scuole!

Io ho detto la mia: a difesa della scuola. Che è degli studenti, riportali al centro non è mandarli a scuola con tutti questi problemi. È sporcarsi le mani per risolverli, il vaccino ad esempio. Per loro deve essere prioritario. Le FFP2: dove sono? I docenti: non sono vigili che smistano il traffico (un po’ di studenti in DAD, altri in classe, qualcuno in auto sorveglianza..) ma professionisti che educano e insegnano.

Insomma, per uscire da questi stereotipati luoghi comuni bisogna imparare a guardare con attenzione, non vedere la superficie del mare. Nuotarci dentro e conoscere la fatica – è la gioia – di approdare a riva.

Sempre più orgogliosa di chi – come noi – la scuola la fa!