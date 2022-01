C’è ancora tempo per candidarsi al Servizio Civile Universale di Castellanza

C’è ancora tempo per candidarsi a svolgere il Servizio Civile Universale 2021 a Castellanza: il 14 dicembre è stato pubblicato il bando relativo all’anno 2021. La notizia, oltre che sul sito del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it, è presente sul sito del Servizio Civile dei Comuni www.scanci.it dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie.

Il Comune di Castellanza partecipa con 3 progetti

CULTURA – Titolo progetto “Quanti passi devo fare? La cultura in Provincia di Varese” con n. 3 posizioni aperte. I volontari si occuperanno di gestione dei servizi bibliotecari (front-office e back office, con particolare attenzione alle competenze informatiche e social media) – interventi di promozione della lettura – costituzione e gestione di un archivio fotografico di storia locale in collaborazione con AFI (Archivio Fotografico Italiano);

EDUCAZIONE – Titolo progetto “Ritorno ai banchi di scuola” con n. 1 posizione aperta. Il volontario sarà inserito a supporto dei servizi di pre e post scuola – facilitazione linguistica per i minori stranieri – interventi di promozione della pratica sportiva nelle scuole;

ASSISTENZA – Titolo progetto “Reti di prossimità per l’inclusione nelle Province di Como, Lecco e Varese” con n. 2 posizioni aperte. Una posizione prevede il servizio di assistenza ad anziani e disabili con attività di trasporto, compagnia presso il domicilio, disbrigo piccole commissioni, affiancamento in attività ricreative del territorio, monitoraggio degli utenti in carico ai servizi sociali. La seconda posizione prevede il servizio di assistenza ai minori attraverso attività di supporto didattico e ludico – ricreative presso i plessi scolastici (dal nido alla scuola dell’infanzia fino, eventualmente, alla scuola secondaria di primo grado).

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

La domanda va presentata entro e non oltre il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,00. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.