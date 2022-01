Chiusa al traffico la via davanti al liceo Crespi

Stop alle auto davanti al liceo Crespi negli orari di uscita degli studenti. Il provvedimento voluto dall’amministrazione comunale è entrato in vigore da ieri, lunedì, nel tratto di via Carducci davanti all’istituto scolastico bustocco.

L’ordinanza prevede lo stop, nel tratto da via Don Minzoni a via Bossi, per tutti i veicoli a motore, dal lunedì al sabato dalle 11.45 alle 14.15, nei soli periodi scolastici, al fine di migliorare la sicurezza stradale in prossimità del plesso scolastico.