Dissequestrata la casa dell’omicidio di Morazzone

La procura di Varese ha chiesto e ottenuto il dissequestro della casa di via Cuffia a Morazzone dove è stato ucciso a capodanno Daniele Paitoni, 7 anni, omicidio di cui è accusato il padre Davide ora a San Vittore. L’appartamento è stato riconsegnato alla disponibilità del padre dell’uomo, nel frattempo ospitato da amici.

I carabinieri hanno compiuto, prima di togliere i sigilli, ulteriori accertamenti su quanto fosse nell’abitazione, sono state trovate tracce di stupefacenti e sono stati acquisiti altri cellulari presenti. Sulle indagini rimane da ricostruire il contorno dei fatti in particolare la notte seguita all’omicidio, quel “buco” dall’una alle 5 circa del mattino quando l’auto di Paitoni è stata intercettata dai carabinieri.

Per la verifica di questo frangente orario sono state sentite 7-8 persone conoscenti di Paitoni e verificati contatti, che per ora non hanno portato a definire elementi utili per ricostruire quanto fatto dall’indagato quella notte. Il difensore di Paitoni, Stefano Bruno ha fatto sapere che è stato disposto l’esame biologico sul sangue e le urine della vittima. “Il mio assistito sta meglio e presto spero comincerà a parlare”.