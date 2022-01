Impegni casalinghi da sfruttare per Legnano e Castellanzese 

Inizia il girone di ritorno per il Gruppo B di Serie D con la giornata di domenica 30 gennaio (ore 14.30). Legnano e Castellanzese vogliono iniziare con il piede giusto, con la possibilità di sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria.

LEGNANO – VIRTUS CISERANOBERGAMO

Al “Mari” i lilla ospiteranno la Virtus CiseranoBergamo, squadra che ha gli stessi punti di Gasparri e compagni – 30 – e quindi uno scontro diretto tra pretendenti per la zona playoff. I tanti alti e bassi del girone di andata devono essere sostituiti dalla continuità per restare stabilmente nelle zone alte della classifica e ambire a risultati importanti.

CASTELLANZESE – LEON

La bella e larga vittoria di Caravaggio deve essere il crocevia per una nuova stagione per la Castellanzese, che vuole uscire dalla zona retrocessione. Al “Provasi” arriverà il Leon, squadra brianzola che nell’ultima uscita ha perso 2-0 in casa del Legnano ma che nel corso della prima parte di stagione ha dimostrato di saper essere un avversario complicato per tutti. La squadra di mister Corrado Cotta però ha bisogno dei tre punti per proseguire la risalita verso mari più calmi.