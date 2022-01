Incendio in parrocchia, due suore salvate dai carabinieri di Monza

È la sera della vigilia di Capodanno quando i militari della stazione carabinieri di Monza avvertono un insolito odore di bruciato provenire dalla parrocchia di fronte. Notate delle fiamme che divampavano da uno degli alloggi contigui al luogo di culto, i carabinieri hanno preso contatto con il parrocco, il quale ha spiegato loro che due suore erano rimaste intrappolate da fiamme e fumo e si erano arrampicate sul tetto per guadagnarsi la fuga.

I militari sono entrati nella palazzina e, mentre uno raggiungeva le suore e le scortava all’esterno dell’edificio, un altro verificava, facendo ingresso in ogni camera, che non fosse rimasto più nessuno in trappola.

L’intervento successivo del 118 ha consentito poi di prestare le prime cure alle due consorelle, che fortunatamente non riportavano alcuna lesione e poco dopo i Vigili del Fuoco di Monza, chiamati dalla centrale operativa dei Carabinieri, sono riusciti a domare le fiamme.