Incendio a Sant’Ambrogio di Varese, due famiglie sfollate

Fiamme, intorno alle 19.30 di domenica, in un condominio di Sant’Ambrogio, a Varese, in via Giovanni Cannetta: trenta famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

L’incendio è partito in un appartamento al piano rialzato di un condominio di cinque piani fuori terra, nella stretta via appena dietro la chiesa del quartiere collinare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa, un fuoristrada, un’autobotte e l’autoscala, necessaria in questi casi.

Le fiamme hanno distrutto l’unità abitativa interessata, che è stata dichiarata inagibile. È stato dichiarato inagibile anche l’appartamento sovrastante.

I condomini di trenta appartamenti hanno abbandonato temporaneamente lo stabile in attesa delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto anche la Polizia, per assicurare il perimetro di operazione dei vigili del fuoco.