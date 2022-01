Infortunio in una galleria in Canton Ticino, grave un operaio italiano

Infortunio sul lavoro questa mattina a Piotta in Valle Leventina, in Canton Ticino. La Polizia cantonale ha reso noti i primi dettagli dell’incidente, avvenuto poco prima delle 9, in un cantiere in via Funicolare Ritom.

Un operaio italiano di 55 anni, domiciliato nella Svizzera tedesca, stava montando delle strutture all’interno di una galleria. In base a una prima ricostruzione è scivolato andando a urtare un montacarichi. Un’inchiesta della polizia definirà le cause dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 55enne avrebbe riportato ferite gravi.