Ladro di monetine arrestato dai Carabinieri in una scuola di Castano Primo

Il ladro è stato colto con le mani nel sacco dai Carabinieri di Busto Garolfo, intervenuti questa mattina (martedì) prima dell’alba all’interno dell‘Istituto Tecnico Torno di Castano Primo. Il malvivente si era intrufolato all’interno della scuola superiore e aveva già svuotato il cassetto delle monetine di alcune macchinette distributrici di cibo e bevande.

L’uomo non ha fatto in tempo ad arraffare altro prima dell’arrivo dei militari che lo hanno colto con le mani nel sacco e arrestato. Il fermo è stato disposto dal sostituto procuratore Nadia Calcaterra e domani (mercoledì) si terrà il processo con rito direttissimo e la convalida dell’arresto. I Carabinieri ritengono che il soggetto in questione sia responsabile di altri furti analoghi avvenuti in passato.