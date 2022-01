Lavori in corso sulla rete idrica in due quartieri di Varese

Sono in corso i lavori di riparazione di una perdita lungo la rete idrica nei quartieri di San Fermo e Valmonte. L’intervento e l’interruzione hanno carattere di urgenza. Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alle utenze interessate.

Per provvedere alla riparazione, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 13:30 di oggi mercoledì 19 gennaio fino alla serata per le utenze nelle seguenti vie:

Via Vetta D’Italia

Via Landro

Via Pergine

Via Pastori

Via Rovereto

Via Valmalenco

Via Del Roccolo

Via Valsassina

Via Valsugana

Via Valcamonica

Via Valtellina

Via Monfalcone

Via Val Gardena

Via Tarvisio

Via Della Pace

Via Val Di Sole

Via Val Pusteria

Via Dobbiaco

Via Presolana

Via Sette Termini

Via Monte Cristallo

Via Abbazia

Via Isarco

Via Val Di Non

Via Brioni

Via Brennero (tratto)

Via Mirabello

Via Tolminio

Via Passiria

Via Valmalenco

Via Oslavia

Via Monte Cevedale

Via Duino

Via Monte Confinale

Via Trafo

Via Valceresio

Via Valsolda

Via Valle Olona (parte alta)