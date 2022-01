Sant’Apollonia e il mal di denti: una visita speciale al Sacro Monte

Il 9 febbraio si festeggia Sant’Apollonia e per l’occasione, domenica 6 febbraio Archeologistics propone Sant’Apollonia e il mal di denti, una visita speciale alla Cripta del Santuario Sacro Monte che ospita al suo interno un’immagine della santa protettrice dei dentisti.

Il percorso permetterà non solo di conoscere la storia dell’antica chiesa del IX secolo ma anche di scoprire la vita e il personaggio di Sant’Apollonia.

Invocata in caso di mal di denti e rappresentata con una pinza in mano, Apollonia fu una vergine e martire di Alessandria d’Egitto.

I partecipanti (anche famiglie con bambini) potranno quindi scoprire la storia della patrona della città di Cantù grazie agli affreschi di XIV secolo che decorano le pareti della Cripta del Santuario e osservare alcuni reperti osteologici al Museo Baroffio, punto di partenza per la speciale iniziativa

Attività indicata per adulti e famiglie con bambini da 6-10 anni (ore 15) con speciale biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) € 20 – prenotazioni a questo link.

Percorso per adulti alle ore 16.30, biglietto singolo a 10 euro – qui il link per le prenotazioni.