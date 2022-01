Il vescovo Oscar Cantoni in visita a Cuveglio

Con la messa delle 17 alla chiesa plebana di San Lorenzo a Canonica e quindi il successivo incontro coi fedeli si è aperta la visita del vescovo monsignor Oscar Cantoni.

Nel pomeriggio di mercoledi 26 gennaio i vicariati di Canonica e Marchirolo, subordinati alla diocesi di Como, hanno avuto un incontro con il loro pastore.

Dopo la visita al vicariato di Cittiglio, oggi è stato il momento di una breve visita di poche ore per salutare clero e fedeli della zona pastorale “Valli Varesine“.

Nell’omelia tenuta durante la santa messa, celebrazione presieduta dal vescovo e concelebrata con alcuni sacerdoti delle parrocchie, monsignor Cantoni ha voluto far sentire la sua vicinanza a tutti in questo duro periodo di pandemia e nello stesso tempo portare speranza per superare questo triste momento. Speranza da trovare nella parola di Dio con fede e con preghiera.

Ha anche invitato a pregare perché la critica situazione in Ucraina si risolva con il dialogo. La serata è proseguita con un agape fraterna dei vari preti presenti e quindi un incontro con i rappresentanti delle parrocchie e delle comunità pastorali