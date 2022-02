“Adesso tocca a te!“: il nuovo corso per volontari di Croce rossa a Gavirate

Voi diventare volontario e aiutare il prossimo? «La Croce Rossa Italiana Comitato del Medio Verbano ti aspetta per la presentazione del nuovo corso per volontari il 24 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Mura a Gavirate».

Il volontariato è soprattutto un gesto d’amore, soprattutto in questo momento in cui c’è bisogno di tutti per ripartire.

Il corso è strutturato in moduli, cioè passi successivi che portano fino all’abilitazione di volontario del soccorso per salire sulle ambulanze e fare soccorso sanitario urgente.

Ma sono anche molte altre le attività che Croce rossa italiana offre ai cittadini: dall’assistenza al trasporto infermi, alle attività di protezione civile e a quelle divulgative.

«Il volontariato fa bene all’anima e al cuore.Diventa volontario, fai la differenza , abbiamo bisogno di te! Ti aspettiamo», dicono dalla Cri di Gavirate.

Il corso modulare verrà presentato nella serata del prossimo 24 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Mura.