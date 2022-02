Bruciano i boschi tra Malnate e Cagno, Vigili del Fuoco al lavoro

Dalle 8 di questa sera, domenica, i boschi sopra Cantello (nei territori di Cagno e Malnate) bruciano. Due i focolai attivi al momento, ben visibili da Cantello. Sul posto sono al lavoro i gruppi antincendio dei rispettivi comuni e i Vigili del Fuoco, impegnati in forze per evitare che i due focolai si sviluppino ulteriormente o, peggio, si uniscano in un unico fronte. Domani è previsto vento molto forte. (seguono aggiornamenti)