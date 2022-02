Cade a Milano dalla palestra di roccia, grave quarantenne

Il volo per otto metri poco prima dell’ora di pranzo, poi l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine e dei soccorritori, e la corsa in ospedale.

È successo a Milano in via Gaudenzio Fantoli all’interno interno della palestra “Rockspot“ quando il 112 ha inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso per un uomo di 40 anni volato dalla palestra di roccia.

L’uomo da una prima ricostruzione stava arrampicandosi da una palestra di roccia picchiando la testa: ha lamentato un trauma cranico commotivo: è stato immobilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele .