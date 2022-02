A Casciago la palestra di via Grizia ha un nuovo volto

Nuovi lavori a Casciago in zona scuole e palestra. Dopo la sistemazione delle scale di accesso a Villa Valerio, dove ha sede la scuola elementare Sant’Agostino e la scuola media, sono state effettuate una serie di manutenzioni alla palestra di via Grizia.

Sono stati ultimati i lavori all’interno della struttura, utilizzata dalle scuole, ma anche da tante associazioni sportive, dal basket e minibasket con Baco Luca al volley con il Csi Luvinate fino alla ginnastica artistica.

Sono stati applicati sistemi antiurto sanificabili sulle pareti, sulle balaustre, sugli scalini e le parti pericolose per le attività sportive.

Soddisfatto il sindaco di Casciago Mirko Reto: «Lo sport è vita – commenta -. L’attenzione alle infrastrutture è il nostro modo per essere vicini a chi pratica sport, alle nostre scuole ed alle associazioni sportive del territorio. Adesso passiamo alle pulizie approfondite. Ora tocca a società sportive e cittadini utilizzarla al meglio e con rispetto. Sono davvero soddisfatto per quello che siamo riusciti a fare, pur in una situazione difficile per via della pandemia. Sport, scuole e comunità in generale sono al centro della nostra idea di amministrare il nostro splendido paese».