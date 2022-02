Il nuovo commissario della Lega: “Pronti per incalzare la giunta di Varese”

09«Venerdi è stata una serata lunga e molto partecipata: tra le persone in presenza e quelle on line c’erano poco meno di 70 persone. Si è respirato molto entusiasmo e voglia di fare» E’ soddisfatto Marco Bordonaro della riunione che ha sancito il cambio della guardia tra Marco Pinti e lui, anticipata qualche giorno fa.

Quello che è stato sancito in quell’incontro per proseguire la guida della Lega varesina fino al congresso è di fatto una “segreteria” composta da diverse persone: «I miei due vice, uno senior e uno junior, sono Marco Tavazzi e Stefano Angei. Ma c’è anche Fabrizio Nova vecchia gloria varesina, come responsabile dei quartieri, il nostro “assessore al decentramento”, Alfredo Raviola sarà all’organizzativo, Alberto Nicora è stato riconfermato coordinatore dei giovani e dei social network – spiega Bordonaro – Si tratta di una sorta di collegio commissariale, eletto però con la preferenza dei militanti: in vista del congresso dobbiamo riabituarci a questo genere di confronto».

Riabituarsi ma senza darsi una vera scadenza, visto che non è ancora fissata e non è nemmeno in vista la data del prossimo congresso: «Io non amo i commissariamenti, quindi anch’io aspetto volentieri il congresso: il mio impegno però nel frattempo è quello di consegnare la sezione in modo che sia fin da subito il piu operativa possibile»

Con che metodo? «Coinvolgere e ascoltare, entusiasmare e lavorare sui tempi della città, incalzando la giunta sugli ultimi 5 anni di buio totale. Partendo dalle periferie e dai quartieri, che è sempre stato il punto di forza della Lega: quella del contatto con il territorio».

Per lui il rapporto con i rappresentanti in consiglio sarà strettissimo: «E’ il gruppo della Lega piu titolato di sempre: abbiamo tre ex sindaci (Francesca Brianza, Matteo Bianchi e Barbara Bison, ndr) , due consiglieri regionali in carica (Francesca Brianza ed Emanuele Monti, ndr) e un deputato (Matteo Bianchi). La scorsa giunta era fatta di sconosciuti, speriamo di lavorare meglio con quelli della nuova giunta. Il livello del dibattito merita qualità e obiettivi piu alti»