Gestione rifiuti e decoro urbano a Castellanza, il Centrodestra: “Insoddisfacente”

Il tema della gestione rifiuti e, più in generale, del decoro urbano della città, era stato uno degli argomenti su cui il Centrodestra Unito per Castellanza durante la campagna elettorale aveva puntato la propria attenzione, evidenziando uno stato di degrado di Castellanza che andava risolto. Secondo il capogruppo Angelo Soragni, a distanza di alcuni mesi, la situazione non è migliorata, anzi (la foto a corredo dell’articolo è di repertorio).

«Per questa ragione il gruppo consigliare ha inviato al Sindaco e alla Giunta una interrogazione a risposta scritta con la quale ha chiesto una serie di chiarimenti riguardo al contratto in essere. Da un primo esame, infatti, emerge che nel documento contrattuale sono presenti molti elementi utili a garantire una corretta e almeno soddisfacente esecuzione del servizio, ma occorre valutare che le modalità applicative adottate dall’Amministrazione permettano una efficace gestione dello stesso».

La valutazione del centrodestra arriva proprio «in vista del prossimo rinnovo del contratto con SIECO che dovrà essere – se sarà confermata la scelta di proseguire con l’affidamento in house – perfezionato entro il prossimo anno. Vi sono poi importanti novità di natura regolatoria che dal prossimo anno imporranno comunque delle variazioni nella organizzazione del servizio da parte del Comune». L’interrogazione verte sulla richiesta di esplicitare come le procedure di controllo del servizio siano effettivamente applicate dagli uffici comunali.

Ma oltre a interrogare la Giunta su puntuali tematiche di natura tecnica, il Centrodestra Unito per Castellanza si propone per svolgere una azione a favore dei cittadini «mettendosi a disposizione per raccogliere le segnalazioni riguardo ai disservizi inerenti alla raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. A questo fine è stato istituito uno specifico indirizzo e-mail al quale indirizzare segnalazioni che tutti potranno utilizzare. L’invito rivolto ai cittadini è quindi di scrivere a: segnalazionicastellanza@gmail.com oppure contattare la pagina Facebook».

Le informazioni raccolte saranno oggetto di un nostro approfondimento che trasmetteremo agli uffici competenti e a cui seguirà un’azione di vigilanza e di riscontro ai cittadini. Tutti gli aggiornamenti su questa tematica saranno comunque disponibili sul nostro sito internet all’indirizzo www.soragnisindaco.wordpress.com.