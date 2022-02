Gorla Minore ha voglia di rinascita, torna Botteghe Aperte

C’è una data cerchiata di rosso sui calendari delle case di Gorla Minore: 8 maggio 2022. In questo giorno di primavera, infatti, tornerà una delle feste più amate dai gorlesi “Botteghe Aperte”.

La manifestazione mette da sempre sotto i riflettori le attività commerciali e artigianali, in una allegra kermesse che spinge i gorlesi ad uscire di casa per passeggiare per le vie del paese, soffermandosi a conoscere e a dare attenzione a quanto negozi e botteghe propongono nei loro stand e banchetti.

Dopo anni di assenza, dunque, la macchina organizzativa si è già messa in moto, come racconta Mauro Elzi, presidente dell’associazione “Gorla che lavora”: «Finalmente. Finalmente tornerà la nostra Botteghe Aperte: abbiamo fatto il possibile per riportare questa giornata di festa in paese. Si è scelto come data l’8 maggio (in caso di maltempo l’evento slitterà alla domenica successiva, il 15 maggio) e si è prestabilito che il percorso si snoderà dall’inizio di via Vittorio Veneto alla fine di via Roma. Ci saranno commercianti e artigiani gorlesi, ma anche le nostre associazioni, dalla Pro loco – con la quale la collaborazione è sempre proficua – agli Alpini, a tanti altri gruppi che sono felici di partecipare. Avremo anche la nostra Banda, il Centro musicale cittadino Carlo Ronzoni, che allieterà Botteghe Aperte in apertura e chiusura».

ATTENTATI TERRORISTICI E PANDEMIA, I “NEMICI” DI BOTTEGHE APERTE

L’ultima edizione della festa si è svolta nell’ormai lontano 2017: davvero tanto tempo fa: in mezzo, anni complicati da gestire per chi ha a cuore l’organizzazione di eventi.

«Dopo il 2017 non siamo più riusciti a dar vita a questa festa – spiega Elzi, che riannoda i fili degli impedimenti venutisi a frapporre – nel 2018, sulla scia degli attentati terroristici che avevano colpito l’Europa, ci siamo trovati dinanzi l’attuazione del decreto Gabrielli, con norme restrittiveper gli eventi pubblici. Per lo stesso motivo, nel 2019, la festa non si era tenuta: quando poi, all’inizio dell’anno successivo stavamo già progettando l’edizione del 2020, ecco il Covid a spegnere il nostro entusiasmo. Per la stessa ragione non c’è stato modo di dar vita all’evento nel 2021, nonostante il nostro impegno e la volontà di superare le difficoltà, ma il 2022 vedrà il ritorno di Botteghe Aperte.

Con buon senso e rispetto delle normative, mascherine in primis, – tiene a precisare il presidente di “Gorla che lavora” – non dovremo così rinunciare a questa giornata di festa tanto attesa. Contiamo sulla collaborazione di tutti, cittadini e partecipanti: la nostra associazione, insieme all’Amministrazione comunale, è desiderosa di tornare a festeggiare il commercio e le attività artigianali gorlesi».

INAUGURATE NUOVE ATTIVITA’ DURANTE LA PANDEMIA

Sono stati anni difficili per le attività commerciali e artigianali: la pandemia ha messo a dura a prova i bilanci di tanti piccoli imprenditori, a Gorla, come altrove. Eppure in questo paesino della valle Olona c’è stata ancora voglia di scommettere e investire nel proprio impegno. Elzi lo racconta con orgoglio: «Che la pandemia abbia causato tante difficoltà è risaputo, abbiamo dovuto fare i conti con questi danni collaterali legati al Covid. Eppure, se in altri luoghi si sono contate le attività che hanno chiuso, a Gorla Minore possiamo sorridere dell’apertura di nuovi negozi di vario genere, uno di abbigliamento, ad esempio, o un’enoteca, fra gli altri, che mostrano la voglia di farcela. La nostra “Botteghe Aperte” vorrà essere anche un abbraccio del paese alle attività economiche che sono presenti e offrono un servizio ai cittadini: un modo per farci conoscere e per conoscere, con la voglia di pensare al futuro».