È tempo di “Botteghe Aperte” a Gorla Minore

Domenica 8 maggio a Gorla Minore si farà festa. Sarà una festa della ripartenza, soprattutto per le attività commerciali e artigianali del paese, che in questi anni di pandemia hanno affrontato tante difficoltà, non smettendo mai di offrire un servizio fondamentale per la comunità.

Riflettori puntati dunque su “Botteghe Aperte“, una passeggiata per le vie del paese durante la quale sarà possibile fermarsi negli stand e nei banchetti preparati con cura da negozi, botteghe e associazioni locali. Il percorso si snoderà dall’inizio di via Vittorio Veneto alla fine di via Roma, le strade verranno chiuse e i gorlesi potranno appropriarsi degli spazi in paese in cui incontrarsi e rilassarsi.

“Botteghe Aperte” nasce dalla collaborazione fra l’associazione “Gorla che lavora“, che riunisce commercianti, artigiani e piccola industria di Gorla Minore, con l’Amministrazione comunale, in un dialogo aperto alla valorizzazione delle tante risorse che una comunità come quella di Gorla può offrire ai suoi abitanti. Come ogni anno saranno coinvolte altre anime attive nel tessuto sociale cittadino, dal Centro Musicale Carlo Ronzoni, agli Alpini, fino alla sempre attiva Pro loco, che coglierà l’occasione per dedicarsi al tesseramento.

Mauro Elzi, presidente di “Gorla che lavora”, racconta dell’emozione dei commercianti pronti a ripartire con questo loro evento: «Manca poco al giorno fissato per il ritorno Botteghe Aperte” e sembra proprio che si torni finalmente alla normalità!!!

Quest’anno ci sono davvero tantissimi partecipanti: continuiamo a ricevere domande di adesione e sinceramente spero ne arrivino ancora. Ripartiremo quindi con più entusiasmo di prima! Vi aspettiamo l’8 maggio nel paese più bello della valle Olona: Gorla Minore» afferma con entusiasmo e una piccola dose di sano campanilismo.

Negli anni scorsi, la difficile applicazione del decreto Gabrielli e i rischi legati alla pandemia si erano frapposti all’organizzazione della manifestazione: l’ultimo anno in cui si era riusciti a dar vita a “Botteghe Aperte” era stato il 2017. L’edizione 2022 riuscirà invece ad esserci, nonostante gli organizzatori ci tengono a chiedere ai cittadini senso di responsabilità e buon senso.

Tutto pronto dunque per domenica 8 maggio, dalle 9 alle 18: con bancarelle, stand, punti ristoro, musica e voglia di sorridere: la comunità di Gorla Minore ha voglia di ricominciare a camminare insieme.