In carcere a Monza il molestatore della Brianza: deve scontare 3 anni e 8 mesi

Un uomo di 51 anni è passato dal regime dei domiciliari alla detenzione in carcere a Monza dove dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione per una serie di molestie ai danni di diverse donne, fatti avvenuti in alcune località della Brianza.

A occuparsi del caso sono stati i Carabinieri della Compagnia di Vimercate che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Milano. L’arresto risale al dicembre 2019: l’uomo aveva afferrato alle spalle e palpeggiato nelle parti intime una giovane donna di 26 anni che però era riuscita a divincolarsi e a chiamare aiuto.

Sul posto erano giunte tre pattuglie e i militari, dopo aver individuato il molestatore nascosto dietro a un cespuglio, lo avevano arrestato in flagranza di reato. Da allora l’uomo era ai domiciliari ma le successive indagini avevano permesso (attraverso un appello pubblico) di risalire ad altri episodi simili.

In tutto sono emerse altre otto vicende (tra cui due a carico di minorenni) avvenute in meno di dieci giorni tra i territori di Monza, Vimercate e Concorezzo, per le quali il molestatore è stato ritenuto colpevole.