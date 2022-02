La scadenza per candidarsi per il Servizio Civile è posticipata al 9 marzo

Nuova proroga dei termini per il servizio civile 2022: la data ultima per la presentazione delle domande per i diversi progetti è stata posticipata alle 14.00 del 9 marzo 2022.

Qui trovate tutti i progetti sul territorio tra Varese, Alto Milanese e zona del Lago Maggiore.

Chiunque può candidarsi in qualunque posto in Italia (e c’è anche il servizio civile all’estero). Molti sono anche i progetti in provincia di Varese. Ci sono associazioni nazionali – come le Acli o l’Auser, con le loro diverse sedi in vari ambiti in provincia. Ci sono i Comuni con progetti in vari ambiti molto diversi (come le biblioteche, il sociale, i disabili), ma anche altre istituzioni pubbliche come Camera di Commercio. Si può prestare servizio in un museo – come il Maga di Gallarate – o nelle file delle associazioni del soccorso che operano con ambulanze in varie zone della provincia.

Cosa offre il servizio civile ai volontari?

I volontari ricevono un assegno mensile di 444,30 euro, a fronte di un impegno di 25 ore settimanali oppure un monte ore di 1.145 ore per 12 mesi (un ulteriore rimborso è previsto per i progetti all’estero). Ogni volontario avrà anche ottanta ore di formazione specifica, che può essere anche utile per la propria esperienza di vita. Ma in generale l’anno di servizio civile è una occasione: per mettersi alla prova, per avvicinarsi ad una esperienza di responsabilità e anche come primo approccio in una organizzazione, anche se come volontario.