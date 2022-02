Le congratulazioni del Pd per la conferma di Ester De Tomasi in Anpi

“Il PD provinciale di Varese da sempre impegnato con la propria azione politica nel promuovere i valori della democrazia e dell’antifascismo si congratula con Ester De Tomasi per la Sua conferma alla guida dell’ANPI Provinciale”. Lo dice una nota del segretario provinciale Giovanni Corbo che precisa: “Le cronache di questi giorni ci raccontano, purtroppo, di una realtà in cui l’antisemitismo e il nazifascismo sono ancora molto presenti come hanno dimostrato anche le scritte che hanno imbrattato la sede della Federazione Provinciale del PD di Varese e cancellate la scorsa settimana. Auspichiamo, pertanto, di consolidare ulteriormente lo spirito di collaborazione tra PD e ANPI provinciale per affermare i valori vivi e attuali dell’associazione partigiana e della costituzione”.