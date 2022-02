Mastini, il derby è stregato: il Como non lascia scampo ai gialloneri

Non è proprio l’anno buono per i derby, in casa Mastini Varese. Per la quarta volta in quattro occasioni, lo scontro diretto sorride al Como e punisce i gialloneri che a questo punto hanno anche ripercussioni sulla classifica: con questo risultato (5-2 finale per i lariani) la squadra di Malfatti cristallizza il terzo posto del Qualification Round di IHL e la conseguente ottava posizione sulla griglia playoff. Che significa quarto di finale con la numero uno del tabellone.

A Casate c’è parecchio da recriminare per Vanetti e compagni: il Varese ha tirato più spesso in porta, creato molto ma sbagliato altrettanto. E un Como che aveva già dimostrato un certo cinismo non si è fatto sfuggire l’occasione, punendo a più riprese la difesa ospite. E reagendo al momentaneo 2-2 con le reti nell’ultimo scorcio di gara che hanno chiuso la contesa.

E dire che i Mastini erano partiti fortissimo: gialloneri subito a segno, dopo appena 54″ grazie a una superiorità causata da un colpo di bastone di Dinicola (che si farà ampiamente perdonare nel resto dell’incontro). Al primo disco buono, Caletti ha portato in vantaggio i varesini che però non sono riusciti a raddoppiare, complice anche un palo centrato da Vanetti. Superiorità nel gioco, quella ospite, non concretizzata a livello di gol e così il primo terzo si è concluso “solo” sullo 0-1.

Al rientro in pista ecco il pareggio: la rete è assegnata a Dinicola ma in realtà è una carambola del disco respinto da Schina e finito addosso a un compagno prima di rotolare in porta. Poi è tempo di duello tra Marcello Borghi e il portiere Tesini (uno dei tanti ex) con quest’ultimo che evita il raddoppio giallonero. Lo stesso goalie è decisivo su Vanetti e poi, in un raro contrattacco comasco, ecco arrivare il 2-1 per merito di un’azione rapida di Vola (bel diagonale nel “sette”).

Lo sforzo dei Mastini è notevole all’inizio del terzo drittel, e premiato perché Marcello Borghi si scatena partendo dal proprio terzo e saltando diversi avversari prima di infilare il portiere. Potrebbe essere il momento chiave a favore dei gialloneri e invece la rete di Formentini taglia le gambe al Varese punendo una indecisione tra Muraro e Schina. Salta la concentrazione e poco dopo ecco il poker di Dinicola su disco perso dagli ospiti. Poi, dopo alcuni interventi del solito Tesini, ecco il gol dell’ex Asinelli a chiudere la partita.