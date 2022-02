Mercoledì partono gli scavi per il gas a Sant’Ambrogio di Varese

Mercoledì 16 febbraio in via Virgilio a Sant’Ambrogio a Varese inizieranno i lavori per la sostituzione delle tubature del gas metano. Un cantiere che si prevede durerà due mesi, con fasi diverse.

Il cantiere si svilupperà tra l’incrocio con via Cellini (bivio per Fogliaro) e l’incrocio con via Ausonio.

Per la prima fase dei lavori, di circa dieci giorni, in via Virgilio sarà garantito il doppio senso di circolazione, almeno fino a quando il cantiere non si troverà all’altezza di via Omero.

Nella seconda fase invece sarà installato un semaforo per disciplinare il senso unico alternato, che nelle ore di punta del mattino sarà regolato con la presenza di un moviere per agevolare il traffico. I tempi previsti per la conclusione dell’intero cantiere sono di circa 60 giorni.

Per avvisare gli automobilisti della presenza del cantiere in ingresso a Varese, per chi proviene Cabiaglio e da Brinzio, verranno posizionati dei cartelli con il consiglio di percorrere la Valganna almeno nelle ore di maggior traffico.