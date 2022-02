Il mondo a scuola: torna la Settimana dell’Intercultura a Gallarate

Interverranno agli eventi le autorità locali, il dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Varese, prof. Giuseppe Carcano e la referente Intercultura provinciale, prof.ssa Lelia Mazzotta Natale.

In ogni Istituto Comprensivo gallaratese, nella Settimana dell’Intercultura, i docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, affronteranno il tema dell’Intercultura con gli alunni attraverso laboratori didattici, in presenza e online; previsto un DEBATE tra le scuole Secondarie di 1° grado dei quattro Istituti Comprensivi cittadini, a partire dalla visione del film “Lunana”, inserito nella lista dei lungometraggi come miglior film straniero, in corsa per gli Oscar 2022.

Sono inoltre previsti laboratori interculturali a cura di esperti:

– scuola primaria e secondaria di 1° grado: Progetto “Lab’impact”: Laboratori interculturali con Luca Garavaglia, Sara Fonzi e Beatrice Perelli di Studio Uno

– scuola dell’Infanzia (ultimo anno) e classi prime scuola primaria: Laboratorio “La forma della voce” in collaborazione con il museo MA*GA.

I prodotti realizzati all’interno dei vari laboratori verranno “messi in mostra” (tramite foto, video, articoli…) sui siti dei vari Istituti, al termine della Settimana. I prodotti realizzati in collaborazione con il Museo MAGA saranno esposti presso il Museo sabato 5 e domenica 6 marzo.

In allegato, locandina degli eventi.

Maggiori info a questo link oppure al n: 0331.781326