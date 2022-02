È morto Luc Montagnier, prima Nobel e poi no vax

Da ieri circolava la notizia, oggi – giovedì 10 febbraio – la conferma è arrivata dal quotidiano francese Libération: è morto a 89 Luc Montagnier. (foto Wikipedia – la sua pagina)

Professore, nel 2008 è stato insignito del Premio Nobel per la Medicina per le ricerche sul virus dell’Hiv. Pochi anni dopo però la comunità scientifica ha iniziato a dubitare di alcune teorie, tanto che nel 2017 ci fu una raccolta firme tra scienziati contro alcune posizioni prese da Montagnier sulla correlazione tra vaccino e autismo.

La pandemia legata al Coronavirus ha portato il professore a essere uno dei paladini dei no vax per le sue posizioni sul Covid, prima non riconosciuto e poi contro le vaccinazioni.

Montagnier è stato a Milano lo scorso 15 gennaio come ospite d’onore della manifestazione no vax.