Rovera in pista alla 9 Ore di Kyalami; scatterà dalla seconda posizione

Le qualifiche per la 9 Ore di Kyalami sono state decisamente positive per Alessio Rovera, il 25enne pilota di Casbeno che ha ripreso il calendario agonistico dopo due mesi di pausa invernale. Il talento varesino, da quest’anno guida ufficiale della Ferrari nell’ambito dell’Endurance e del Gran Turismo, scatterà dalla seconda posizione sulla griglia di partenza della “9 Ore di Kyalami” in programma sabato 4 febbraio sul circuito sudafricano.

La gara è valida come ultima prova del campionato IGTC 2021 (International GT Challenge), una competizione nella quale Rovera non ha velleità personali di classifica: il varesino però sarà chiamato a dare il meglio perché il team AF Corse del quale fa parte può centrare il titolo con gli altri suoi portacolori. La squadra italiana ha diviso di far correre separati i tre piloti in vetta alla classifica: Nicklas Nielsen sarà compagno di macchina (#71) proprio di Rovera e di Antonio Fuoco mentre Come Ledogar e Alessandro Pier Guidi (#51) verranno affiancati dallo spagnolo Miguel Molina.

Per entrambi gli equipaggi ci sarà una Ferrari 488 GT3, vettura che Alessio conosce ormai a menadito per averla utilizzata nelle diverse versioni durante le ultime due stagioni. Proprio la 488 è stato il bolide con cui ha conquistato la 24 Ore di Le Mans e il titolo mondiale Endurance nel 2021, in classe GTE AM.

Decisive le condizioni della pista sudafricana: la direzione ha annullato le ultime qualifiche per via di una pioggia troppo forte e così la griglia è stata redatta in base alla sessione precedente (la prequalifica). Anche per la gara però è attesa pista bagnata e ciò potrebbe incidere sull’andamento della competizione. Le Ferrari della AF Corse dovranno prima di tutto controllare le Audi #25 e #32 dove si trovano i principali rivali per il titolo. La “9 Ore” scatterà a mezzogiorno ora italiana.