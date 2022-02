Servizio Civile in Croce Rossa a Luino: i posti disponibili passano da 4 a 10

Diventano due i progetti del Servizio Civile in Croce Rossa a Luino finanziati dal Governo.

Il primo prevede quattro posti destinati ad attività sociali, legate alle vulnerabilità. Il Comitato di Luino e Valli ha infatti un servizio settimanale di distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà segnalate dai Servizi Sociali del territorio, un magazzino di derrate alimentari da gestire, iniziative di raccolte ai supermercati, collaborazione con associazioni locali e raccolte fondi.

Il secondo progetto ha sei posti destinati ad attività sanitarie e sociosanitarie. Le attività prevedono il trasporto di malati per visite mediche o dimissioni da ospedali, l’aiuto nella gestione del presidio tamponi ed il supporto ad attività legate alla prevenzione.

I giovani tra i 18 e 28 anni possono quindi fare questa esperienza come operatori del Servizio Civile nella squadra del Comitato luinese.

Se desiderano intraprendere questo percorso si impegnano quindi a prestare servizio per 12 mesi, 5 giorni a settimana, per un totale di 25 ore settimanali. I volontari ricevono un rimborso spese di 444,30 euro e al termine del Servizio Civile ed un certificato di partecipazione.

Prima di diventare operativi, i giovani del Servizio Civile ricevono adeguata formazione.

E’ possibile aderire al progetto utilizzando questo link https://domandaonline.serviziocivile.it/ e accedendo con SPID. Per maggiori informazioni si può scrivere a luino@cri.it o visitare il sito www.criluino.it.

Alcuni posti saranno riservati anche a giovani con minori opportunità. Nello specifico, all’interno dei progetti CRI è stato individuato come criterio di riserva la condizione di difficoltà economica (’ISEE con una soglia inferiore o pari a 10.000 euro). Dunque, i candidati che rientrano in questa categoria avranno diritto all’accesso nei posti riservati, presentando al momento della domanda sulla piattaforma DOL l’attestazione specifica (Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

«Affrettati a inoltrare la tua candidatura, il bando scade alle ore 14:00 del 10/02/2022!», fanno sapere dalla Croce Rossa di Luino e Valli.

«Il Servizio Civile in Croce Rossa sono 365 giorni all’anno al servizio dei cittadini, ma non è solo questo: è anche storie di amicizie e legami indissolubili nati sotto un’unica bandiera, sotto il segno di un’unica passione. – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli –. La proroga della scadenza per partecipare al bando del Servizio Civile e l’aumento dei posti a disposizione è una bella opportunità per tanti giovani del territorio»

Il Servizio Civile è un programma che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che offre ai giovani la possibilità di dedicare volontariamente un anno della propria vita, in favore di un progetto solidaristico inteso come impegno per il bene della comunità.

I requisiti per partecipare, oltre all’età, sono la cittadinanza italiana o di altri Paesi dell’Unione Europea, il regolare permesso di soggiorno nel caso di cittadini non comunitari e infine non aver riportato condanne penali.