Si alza l’allerta per il vento forte sul Varesotto

Si alza l’allerta meteo per vento forte sul Varesotto, che nelle fasce centrali e a nord della provincia diventa arancione.

Come si legge nell’allerta della Protezione Civile della Lombardia, nella giornata di lunedì 21 febbraio sui settori alpini e prealpini a quote comprese tra i 700 e i 1500 metri, si potranno registrare velocità medie intorno ai 70 km/h, con raffiche che raggiungeranno valori di 90 km/h.

Per la giornata di domani, martedì 22 febbraio, su Alpi e Prealpi, tra i 700 ed i 1500 metri, forte rinforzo dei venti nella prima parte della giornata, con velocità medie fino a 70 km/h e con raffiche oltre i 100 km/h, soprattutto sui rilievi più settentrionali. Dal pomeriggio venti in generale attenuazione, ma non si escludono locali riprese e forti raffiche in quota. Per questo motivo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà nella mattina di domani 22/02 i codici allerta per la giornata successiva.