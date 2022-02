A teatro per raccontare il futuro, Karakorum e Periferico presentano la seconda parte di “Latitudini 2022”

Teatro Periferico e Karakorum Teatro tornano in pista con Latitudini 2022 – seconda parte, progetto sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e del comune di Varese e che vede la collaborazione e il coinvolgimento di diverse realtà del territorio.

Gli spettacoli del teatro di Varese, in particolare, sono realizzati in collaborazione con Auser Varese, Legambiente Varese, Museo Castiglioni, Fridays for Future Varese. Una serie di eventi e collaborazioni interessanti che parlano di storia, di integrazione e di sensazioni. Tutte quelle che si potranno vivere in questa nuova e ricca stagione teatrale che si terrà tra lo Spazio Yak di Varese e il Teatro di Cassano Valcuvia.

A fare gli onori di casa, questa mattina (mercoledì 2 febbraio), è stato Stefano Beghi, direttore artistico di Karakorum Teatro, che alla conferenza stampa di presentazione del nuovo programma ha raccontato i temi che verranno toccati, immaginando un nuovo futuro: «In questi mesi, come artisti e operatori dello spettacolo dal vivo, ci siamo molto interrogati sul senso del nostro lavoro, ne abbiamo toccato con mano la precarietà, quella dei nostri spazi, delle nostre organizzazioni. Abbiamo capito che il teatro è un’arte fragile, e forse la sua bellezza sta proprio in questa fragilità. Oggi non possiamo più chiuderci dentro, nella magia di un teatro, e lasciare il mondo fuori dalla porta. In questi ultimi due anni siamo usciti, abbiamo trovato una realtà in trasformazione. Abbiamo percepito l’urgenza di immaginare un futuro nuovo, sostenibile, bello, e abbiamo maturato il desiderio di fare la nostra parte». E spiega: «L’Onu, nell’Agenda 2030, ha elencato 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, e noi abbiamo costruito un programma di spettacoli che ci aiutino a comprenderli, per immaginare, sognare, disegnare una strada possibile, per giocare a cambiare il mondo, così, per una sera sola… o forse no?».

«La parola chiave che si trova nelle note che accompagnano questo nuovo programma è “fragilità”: un’esperienza come Karakorum Teatro ha fragilità che è da tutelare e custodire – ha continuato Enzo La Forgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese -. Un’esperienza fondamentale per territorio, per la capacità che ha di fare rete anche oltre la città. e per la capacità “contagiosa” di sviluppare processi e sinergie creative. La dimensione urbana di Spazio Yak sta permettendo di disseminare creatività, per favorire una vera e propria rigenerazione culturale della città». E conclude: «Sono contento che un’esperienza come questa si rafforzi e continui ad ampliare la propria capacità di attirare creatività e cultura».

«Ci eravamo lasciati a dicembre con un arrivederci al 2022, per la seconda parte della stagione Latitudini, ed eccoci qua! Il cartellone è stato completato e speriamo che sarà sempre al completo anche la nostra sala teatrale (che, nel frattempo, è stata migliorata ed è ancora più sicura) – ha poi proseguito Dario Villa, direttore artistico Teatro Periferico Cassano Valcuvia -. Abbiamo preparato un programma davvero speciale, con opere segnalate e premiate a concorsi nazionali e internazionali, novità, riprese e spettacoli rappresentati in luoghi fuori dall’ordinario».

Ecco dunque alcuni degli spettacoli che si potranno vedere sul palcoscenico dei due teatri: “Esercizi di fantastica” che ha vinto il Premio della Giuria e del Premio del Pubblico del Vimercate Ragazzi Festival; il testo “Il sorriso della scimmia”, selezionato nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe; “Dislessia… Dove Sei Albert?”, spettacolo che conta 170 repliche in tutta Italia, ha ottenuto il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica Italiana per il valore artistico e sociale dell’opera; Sotterraneo, una delle realtà teatrali nazionali più apprezzate (Premio Ubu 2018) porterà in scena “Shakespearology”; “Sentimento popolare” è il concerto di musiche dal mondo che riporterà a Cassano Valcuvia l’eclettica cantante e attrice Camilla Barbarito. E non mancherà lo spazio per gli artisti delle nostre zone: il Teatro delle Selve, con “Camminanti del silenzio” e Karakorum Teatro, con” Io volo”.

«Inoltre, il nostro Narciso condurrà gli spettatori più avventurosi in Vallalta per un’esperienza immersiva di teatro nella natura – conclude Villa -. Non avete che l’imbarazzo della scelta, ce n’è per tutti i gusti».

Il programma con tutti gli eventi:

19 febbraio 2022 alle 21 presso Spazio Yak, “I cassetti non parlano”, Teatro Periferico

26 febbraio 2022 presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, “Esercizi di fantastica”, Associazione Sosta Palmizi

5 marzo 2022 alle 21 presso Spazio Yak, “Phoebus Kartell”, Servo Muto Teatro

12 marzo 2022 alle 21 presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, “Il sorriso della scimmia”, Nalini Vidoolah Mootoosamy

19 marzo 2022 alle 21 presso Spazio Yak, “Non abbiate paura”, INTI teatro

2 aprile 2022 alle 21 presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, “Dislessia…dove sei Albert?”, Francesco Riva

9 aprile 2022 alle 21 presso spazio Yak, “Habitat”, Teatro Campestre

23 aprile 2022 alle 21 presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, “Io Volo”, Karakorum Teatro

30 aprile 2022 alle 21 presso spazio Yak, “Mi abbatto e son felice”, Mulino ad Arte

14 maggio 2022 alle 21 presso spazio Yak, “Mi abbatto e son felice”, Teatro Periferico

21 maggio 2022 alle 21 presso il teatro comunale di Cassano Valcuvia, “Shakespearology”, Sotterraneo

11 giugno 2022 al tramonto, uno spettacolo itinerante nella natura, “Narciso”, Teatro Periferico

12 giugno 2022 alle 21 presso le Fornaci Ibis di Cunardo, “Sentimento popolare”, Camilla Barbarito

16 luglio 2022 alle 21 presso la collina di San Giuseppe di Cassano Valcuvia, “Camminanti del silenzio”, Teatro delle Selve

Tutti gli appuntamenti si trovano anche qui. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.karakorumteatro.it