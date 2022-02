Con Uisp per riscoprire il piacere del cammino

NOTIZIARIO UISP del 2 febbraio 2022

WALKING – In cammino verso il benessere e la socialità

Prosegue l’impegno Uisp rivolto ad organizzare e proporre su tutto il territorio attività finalizzate alla salute, per tutti e per tutte le età, in particolare quelle compatibili con le restrizioni anti-Covid. Tra queste, una delle più sostenibili è sicuramente il cammino, che si può praticare all’aperto, in ambiente naturale o in città, nelle sue varie specialità, dal nordic walking all’escursionismo. Si tratta di un’attività che anno dopo anno vede crescere gli appassionati, diventando una pratica motoria e sportiva sempre più amata.

A livello nazionale si moltiplicano proposte e percorsi, con varie formule di organizzazione che permettono a tutti di partecipare e godere di giornate immersi nella natura, nel silenzio e nella tranquillità. Punto di riferimento di questo ambito di attività è diventata ormai da diversi mesi la pagina Facebook “Uisp Cammino nazionale”, che raccoglie iniziative, manifestazioni e appuntamenti formativi, condividendo anche immagini e racconto delle esperienze. A questa pagina si è affiancato da qualche tempo il gruppo Facebook “Uisp Cammini e sentieri d’Italia”, nato su impulso di una comunità che si è formata in seguito al corso di metodica del cammino, organizzato dal Settore di Attività Atletica leggera Uisp.

Nel corso dell’anno, Uisp organizza gruppi di cammino, anche in zone urbane, per promuovere il movimento in tutte le fasce di età, attraverso momenti di socialità sicuri e piacevoli. Le proposte sono diventate sempre più frequenti e variegate, per questo abbiamo sentito l’esigenza di dare vita ad una community, una piazza virtuale, dove scambiare idee, percorsi, progetti e iniziative, video, immagini, per realizzare un progetto di interesse nazionale e una rete.

GIORNO DELLA MEMORIA – Sport e Shoah in Italia: l’approfondimento di Sergio Giuntini

La Shoah dello sport, un fenomeno che, con l’emanazione delle leggi razziali fasciste e la nascita della Repubblica Sociale Italiana (RSI), acquisirà anche nel nostro Paese una dimensione oltremodo violenta. Sergio Giuntini, ricercatore presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Storia dello Sport (SISS), ha scritto un saggio, “Sport e Shoah”, che racconta le storie di alcuni sportivi che rimasero vittima della furia nazifascista.

Lo scorso 27 gennaio, Giorno della Memoria, ha presentato il libro in un’iniziativa organizzata da Uisp, e alcune delle storie raccolte nel libro sono ascoltabili anche da Youtube (QUI).

Una delle storie più curiose è quella del giornalista Massimo Della Pergola: un protagonista della storia economica del calcio e dello sport italiani. Fortunosamente scampato alle persecuzioni rifugiandosi in Svizzera, dall’esilio Della Pergola elaborò un progetto per un concorso pronostici incentrato sulle partite calcistiche. Nel 1945, al rientro in Italia, fondò la “Sport Italia società a responsabilità limitata” (Sisal) e il concorso partì: era nato il Totocalcio.

MONDO DA CANI – Ciac: un corso professionale che cambia la vita

Fai diventare la tua passione un lavoro, con Uisp! Ciac – Centro Istruzione Amici del Cane, asd Uisp che promuove i valori dello sport per tutti all’interno del mondo legato ai nostri migliori amici a quattro zampe, propone un percorso formativo in dodici fine settimana più due weekend per l’esame, in partenza il prossimo 28 maggio: duecento ore di formazione teorica e pratica, più un tirocinio al campo e in canile di cento ore. Tutto per diventare operatore o educatore cinofilo: operatore cinofilo è ideale per chi vuole mettere al servizio dei cani e delle loro famiglie il proprio tempo e la propria passione.

Con il corso CIAC si ottiene una valida formazione di base, obbligatoria per passare a diventare veri e propri educatori cinofili. L’educatore è una figura autonoma nell’impostare e realizzare percorsi educativi e cinosportivi di base, individuali e di gruppo. Può anche affiancare chi intende adottare un cane, prima e dopo l’arrivo in famiglia del nuovo membro a quattro zampe.

La sede dei corsi sarà la Cascina Spazzacamino a Daverio. Per informazioni è possibile contattare formazione.equestriecinofile@uisp.it o 345 4157661– Informazioni UISP Cinofilia Nazionale.