Virtus Verona – Pro Patria in diretta

Continua la ricerca della prima vittoria del 2022 per la Pro Patria, in campo oggi, domenica 13 febbraio, sul campo della Virtus Verona. Nel ventiseiesimo turno del Girone A di Serie C i tigrotti di Busto Arsizio dovranno affrontare i veneti in uno scontro fondamentale in chiave salvezza senza il proprio allenatore Luca Prina e altri sei giocatori infortunati. Dal canto suo la Virtus nel mercato di gennaio ha perso il suo bomber Pittarello e non vince da metà dicembre. Ma martedì il pareggio strappato alla capolista Sudtirol e il passaggio al 352 sembra aver galvanizzato i rosso-blu.

Al Gavagnin nocini fischio di inizio alle 14:30