Al mercato di Campagna Amica di Induno Olona la “spesa sospesa” per l’Ucraina

Al via la Spesa sospesa per l’Ucraina, promossa da Coldiretti per dare la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia, da inviare ai civili in Ucraina dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

Il primo appuntamento con l’iniziativa della Coldiretti in provincia di Varese è per sabato 5 marzo al Mercato di Campagna Amica di Induno Olona (rione San Cassano), a partire dalle 9.

Sabato 5 marzo la campagna di solidarietà interesserà anche numerosi altri farmers’ market in Lombardia: a Milano al Centro Pavesi, in via de Lemene 3; a Brescia in piazzetta Cremona; a Sondrio in piazzale Bertacchi. E poi ancora a Mariano Comense (Como) e Borgo Virgilio (Mantova).

Domenica 6 marzo sarà la volta dei mercati di Campagna Amica a Bergamo in città alta e a Sospiro (Cremona), dove al motto di “Facciamo rifiorire la pace” a tutti coloro che faranno una donazione per l’Ucraina sarà regalato un fiore.

Altre iniziative sono previste la prossima settimana nei mercati di Campagna Amica anche all’agrimercato di Varese Masnago (venerdì 11 marzo) e nelle seguenti città: Cremona (8 e 13 marzo), Pavia (8 marzo), Cantù (8 marzo), Bergamo (8 marzo), Monza (10 marzo), Lodi (11 marzo). Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.campagnamica.it.

I consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti.