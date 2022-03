“Capire l’economia”: Carlo Cottarelli all’istituto E. Stein di Gavirate

Giovedì 10 marzo alle 11 all’istituto scolastico E. Stein di Gavirate si terrà la conferenza dal titolo “Capire L’Economia” con l’economista Carlo Cottarelli. Durante la conferenza si tratteranno tematiche di attualità economica e finanziaria con uno spazio riservato alle domande del pubblico.

L’evento è stato reso possibile grazie ad una forte collaborazione tra l’associazione La voce del nuovo millennio e l’istituto scolastico E. Stein che da subito ha accolto la proposta dell’associazione. «Questo, è il proseguimento di una serie di eventi che la nostra associazione sta portando avanti sulla provincia di Varese – spiega Simone Tollini, tra i fondatori dell’associazione – mirata e rivolta agli studenti degli istituti scolastici superiori. In questo modo la nostra associazione cerca di raggiungere i suoi obiettivi coinvolgendo personalità di spicco che possano portare la loro testimonianza, i loro studi, le loro conoscenze davanti a giovani studenti per poter sensibilizzarli, informarli e far accrescere in loro un pensiero critico».

L’evento non è aperto al pubblico. Per chi volesse partecipare l’associazione mette a disposizione 4 posti a sedere. Per poter prenotare scrivete a la.vocedelnuovomillennio@gmail.com