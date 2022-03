Il Carnevale di Busto Arsizio è una Baraonda

Busto Arsizio non rinuncia al Carnevale grazie al Comitato Commercianti Centro Cittadino che, in collaborazione con Ascom e Distretto del Commercio, organizza “Che Baraonda!”, una serie di eventi dedicati ai bambini.

La Baraonda a Busto da sempre è sinonimo di Carnevale. Dalla mitica pubblicazione satirica degli anni ’80 ai carri allegorici diventati una tradizione, siamo arrivati al Carnevale in tempi di Covid, senza grandi eventi e sfilate, ma con una programmazione tutta pensata per i bambini, che più di tutti hanno subito il silenzio di questo lungo periodo di pandemia.

Dopo lo spettacolo di burattini “Ca’ Burat”, animato da Elis Ferracini, che è andato in scena ieri in piazza santa Maria, oggi, 4 marzo, nel pomeriggio per le vie del centro gireranno dei personaggi misteriosi in bicicletta, che accompagneranno la Pimpa in visita a Busto Arsizio. Per l’occasione alcuni negozi del centro avranno le vetrine dipinte con tante Pimpe colorate. Durante le soste apparirà un piccolo teatrino dove la Pimpa racconterà delle brevi storie. A cura dell’associazione “La Zattera”.

Sabato 5 marzo la proposta per i più piccoli coinvolgerà sicuramente anche i grandi: due trampolieri di Eglaf Performing Arts, arrivati direttamente dalla Toscana, inizieranno il giro del centro dalle ore 16 e all’imbrunire si illumineranno con mille luci bianche. Una magia imperdibile per bambini e non solo.

Per informazioni scrivere a duc@comune.bustoarsizio.va.it oppure a comunicazioni@ccccbustoarsizio.it