La rete solidale di Gavirate pronta a dare aiuti a chi scappa dalla guerra in Ucraina

Dalle donazioni, all’aiuto pratico, dall’accoglienza alle lezioni di italiano. Sono diverse le azioni che “Gavirate per l’Ucraina”, la mobilitazione nata per volontà di diverse associazioni locali per dare risposta a chi fugge dalla guerra ha messo in piedi.

DONAZIONI IN DENARO PER EMERGENZA UCRAINA

• invia un SMS al numero 45525 attiva da: Croce Rossa, Unicef e Unhcr

• oppure effettua un bonifico al seguente numero di conto corrente: Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV Banca: Unicredit SPA IBAN: IT93H0200803284000105889169 BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale: EMERGENZA UCRAINA

• ancora rivolgiti ad una delle Associazioni promotrici

PER I PROFUGHI PRESENTI SUL TERRITORIO

puoi effettuare un versamento sul conto corrente intestato alla Parrocchia S.Giovanni Evangelista di Gavirate

BPER filiale di Gavirate IBAN : IT30N0538750250000042350302 causale EMERGENZA UCRAINA

CREDENZA SOLIDALE

• Banco di Solidarietà per donazioni di cibo a lunga conservazione il sabato dalle 9,30 alle 12,00 presso la sede in piazza De Gasperi 1, Gavirate e ogni primo fine se,mana del mese alle SS.Messe parrocchiali.

• Caritas per donazioni di indumenR in piazza San Giovanni a Gavirate (lato destro della Chiesa) il mercoledì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 11. Informazioni al numero 3885675715 oppure inviando una mail a caritasgavirate@gmail.com.

ACCOGLIAMO I PROFUGHI

Se vuoi manifestare la TUA disponibilità ad accogliere famiglie o minori compila il modulo che trovi sul sito di Caritas Ambrosiana: https://forms.gle/8k8axKZynXrENdb58 ed invia la ricevuta alla seguente mail caritasgavirate@gmail.com

UNA FAMIGLIA AMICA

Puoi anche contribuire mettendo a disposizione del tempo per prenderti carico delle esigenze di una famiglia ospitata sul nostro territorio per accompagnarli a fare i documenti, la spesa, l’iscrizione a scuola puoi rivolgerti alla Caritas: caritasgavirate@gmail.com

“A B C “

Puoi dedicare del tempo ai bambini e alle mamme che devono imparare l’italiano o semplicemente hanno piacere di stare insieme per parlare e giocare. Per informazioni caritasgavirate@gmail.com

Per tutte le informazione puoi rivolgerti al Comitato Gavirate per l’Ucraina tel. 3484042239 – email gaviratepergavirate@gmail.com