La separazione: nuovo percorso per genitori promosso da associazione Il Cortile

Dopo la serata di presentazione dello scorso 25 marzo prosegue nei prossimi venerdì di aprile il nuovo percorso di auto-mutuo per Genitori separati promosso dall’associazione Il cortile nella sede operativa di via Brunico 29, a Varese.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

Venerdì 01 aprile 2022 h. 20:45

LA MEDIAZIONE FAMILIARE, CONOSCIAMOLA MEGLIO

Venerdì 08 aprile 2022 h. 20:45

GENITORI/FIGLI: EDUCHIAMO IN UNA FAMIGLIA MONOPARENTALE

Venerdì 22 aprile 2022 h. 20:45

ELABORIAMO IL DISTACCO E AFFRONTIAMO INSIEME I CAMBIAMENTI

Venerdì 29 aprile 2022 h. 20:45

GLI ASPETTI LEGALI DELLA SEPARAZIONE

L’associazione Il Cortile nasce come punto di riferimento genitoriale sulla separazione, in cui le persone possano identificarsi e ritrovarsi in un ambiente accogliente, professionale, collaborativo e non giudicante e offre alle mamme e ai papà in fase di separazione diversi percorsi, dalla mediazione familiare alla psicologia.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.genitoriseparati.eu.