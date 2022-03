Luci spente alle 20 per dire no a Putin e alla guerra in Ucraina: la catena social fa il giro d’Italia

“Stasera alle 20 suoneranno tutte le campane. In quel momento spegnete tutte le luci nelle vostre case per mostrare a Putin che preferiamo stare senza luce piuttosto che comprare gas e petrolio da lui”.

E’ il testo di una “catena” social che sta percorrendo l’Italia da nord a sud e secondo i promotori verrà fatta in tutta Europa: “E’ un’azione di solidarietà che verrà fatta in tutta l’Europa contemporaneamente Londra alle 19, in Europa centrale alle 20, a Kiev alle 21 e a Mosca alle 22”. L’invito, naturalmente, è quello di spegnere le luci ma anche di condividere il messaggio per coinvolgere il maggior numero di persone.