Mazzi di prezzemolo e uova fuori casa a Varese e lei lo denuncia per stalking

La relazione che finisce e i sogni ad occhi aperti che pian piano fanno tornare alla realtà, coi piedi per terra, anche se non per questo impediscono di sperare. Ma la speranza diventa ossessione, e le attenzioni si trasformano in fastidio e portano a rivolgersi alla legge.

Poi ci sono altre variabili di quello schema classico degli atti persecutori, come la vicinanza con l’abitazione della ex, 38 anni ai tempi dei fatti, che intima all’uomo, classe 1962 di smetterla con quell’atteggiamento: la storia è finita, basta, stop messaggi sul telefono. Ma lui continua e torna alla carica, le mette i cartelli con “ti amo” fuori casa, e le fa trovare rose rosse e rose blu fuori dall’abitazione, che il bon ton vuole vengano regalate a dozzine.

Proprio come le uova, che l’uomo fa trovare fuori dalla casa della ragazza, assieme a mazzi di prezzemolo: ingredienti folli di una relazione svanita trasformatasi in qualcosa che supera il fastidio e irrompe nella sfera intima di una persona, incide anche sulle minime abitudini, come quelle di imporsi orari precisi per uscire di casa con l’obiettivo di non fare incontri indesiderati. Da qui la denuncia di stalking e il procedimento finito di oggi fronte al giudice per l’udienza preliminare: l’avvocato difensore Paolo Bossi ha chiesto il rito abbreviato, la donna si è costituita parte civile patrocinata dall’avvocato Silvia Mariani che ha specificato la natura di quanto contestato dalla donna: “Pedinamenti, appostamenti anche notturni che hanno reso difficile la vita della signora”.