È morto William Hurt, premio Oscar con “il bacio della donna ragno”

È morto William Hurt. Il popolare attore americano, nato il 20 marzo 1950, si è spento oggi, domenica 13 marzo, per cause naturali. ( la voce su wikipedia)

William Hurt vinse l’Oscar nel 1986 per ‘Il bacio della donna ragno’ . Tra i film interpretati Il Grande freddo del 1983, Figli di un dio minore nel 1986 e Turista per caso nel 1988.

Ottenne nomination agli Oscar anche per le interpretazioni in ‘Figlio di un dio minore’, ‘Dentro la notizia’ e in ‘A History of Violence’.