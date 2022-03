Nella mente del tuo adolescente tour arriva a Jerago

Martedì 5 aprile, alle ore 20.30, presso la Chiesa San Giorgio in via Cristoforo Colombo 2 a Jerago, una serata di formazione per genitori con figli dai 9 ai 21 anni, per imparare a capirli e a comunicare nella maniera giusta con loro

I partecipanti saranno guidati da Guidati da Nan Coosemans, una delle più conosciute coach per adolescenti e genitori.

Ecco cosa imparerai durante la serata:

Scoprirai quali sono le diverse fasi dell’adolescenza e come affrontarle

Cosa succede nella testa di tuo figlio/tua figlia?

Che impatto ha la società su tuo figlio/figlia oggi?

E’ possibile lavorare sul rispetto reciproco? Da dove si inizia?

Le 3 chiavi per migliorare il rapporto genitori-figli: rispetto, ascolto, responsabilità

Come ottenere di più (reciprocamente) senza litigi e resistenze

Come gestire ruoli, organizzazione e compiti in casa e fuori

Il prezzo del biglietto per la serata è di soli 20 euro a persona (in caso di partecipazione di una coppia di genitori il prezzo totale è di euro 30) e comprende

accesso alla serata

manuale cartaceo per lavorare su se stessi durante la serata

libro di Nan Coosemans “Quello che i ragazzi non dicono”