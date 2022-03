Il prefetto Pasquariello a Varese: “Vicino al territorio e ai problemi degli amministratori”

Molto vicino ai sindaci, perché da vicino, nel suo lavoro, ha operato anche come amministratore. E come da vicino ha gestito diverse emergenze come quella ai rifiuti a Napoli: Salvatore Rosario Pasquariello, il nuovo prefetto di Varese si è presentato così alla città in un incontro informale con la stampa locale dove ha parlato di sè e del ruolo che ricoprirà a Varese.

«Sono qui con mia moglie che era con me a Sondrio. Ho cominciato a lavorare nel 1989 ad Aosta nella commissione di coordinamento per controllo leggi e atti regionali. Poi ho lavorato otto anni a Potenza e sono stato a Verbania come capo di Gabinetto nel 1998 dove ho accettato una proposta che le me è stata vissuta anche come una sfida: scelsi poi Varese e mi spostai da pendolare. Ha lavorato sull’emergenza rifiuti a Napoli con De Gennaro e Bertolaso conosciuto a Varese nel corso dei campionati di ciclismo nel 2008».

In seguito ancora a Verbania come vice prefetto vicario e poi a Brescia per otto anni come Vice prefetto vicario. Poi l’ultimo incarico prima di Varese, a Sondrio. “Fondamentale”, per il nuovo inquilino di Villa Recalcati, “il rapporto con la stampa e con gli interlocutori dell’informazione”, ha spiegato il prefetto. Salvatore Rosario Pasquariello succede a Dario Caputo e passa il testimone al dottor Roberto Bolognesi nuovo prefetto di Sondrio.

Questa mattina, lunedì, incontro col sindaco di Varese e nel pomeriggio coi vertici dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, i due procuratori della Repubblica e i presidenti dei Tribunali, nei prossimi giorni. «A Sondrio avevo lo stesso numero di dirigenti di Varese ma era una provincia molto più piccola – Ha specificato il prefetto nell’affrontare la questione della carenza di organico – Punterò molto sulla Conferenza provinciale permanente, composta da tutto ciò che è ‘Stato’ e ha una rappresentanza in provincia, che a Sondrio è stata da volano per affrontare il PNRR. Altro tema che affronterà la Conferenza è la sicurezza sui luoghi di lavoro, e l’Osservatorio sugli incidenti stradali».