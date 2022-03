Hanno raggiunto la Svizzera oltre 17mila profughi dall’Ucraina

Sono oltre 17mila i profughi ucraini che hanno raggiunto la Svizzera in queste settimane. Circa 10mila quelli che hanno ottenuto lo stato di protezione “S”, concepito per i cittadini in fuga dalla guerra, secondo i dati della Segreteria di Stato per la migrazione.

La Svizzera sta organizzando la gestione dell’accoglienza su più fronti, per esempio valutando gli stanziamenti per promuovere l’integrazione attraverso corsi di lingua locale per i rifugiati.

Secondo i dati diffusi dall’Agenzia della Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), le persone fuggite dall’Ucraina sono finora 3,9 milioni. In Italia, secondo i dati diffusi dal Viminale sono oltre 73mila, per la maggior parte donne e bambini. Le destinazioni principali sono Milano, Roma, Napoli e Bologna.