Una settimana di Stendipanni pro Ucraina: l’iniziativa di Mamme in cerchio

Anche le Mamme in cerchio si attivano per portare solidarietà e aiuto alla popolazione intrappolata nel conflitto in Ucraina: nella settimana dal 7 al 12 marzo tutto il ricavato dello Stendipanni, il mercatino dell’usato solidale delle Mamme in cerchio, sarà devoluto alla Caritas Ambrosiana che è sul campo per aiutare le vittime della guerra.

Come sempre nel negozio di via Raffaello 6, ad Azzate, saranno disponibili vestiti, giochi e accessori per bambini e neonati, abbigliamento uomo e donna e oggettistica per la casa. Tutto usato ma selezionato con cura e in ottimo stato.