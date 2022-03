Il tour dei quartieri periferici di Busto Arsizio

Un tour dei quartieri periferici di Busto Arsizio per sapere come sta la Busto Arsizio che non vive in centro. Questo l’obiettivo della serie di articoli che Varesenews ha deciso di realizzare per raccontare la città al di fuori del rettangolo dei negozi, dei servizi e della movida.

Borsano, Sacconago, Madonna Regina, Redentore, Beata Giuliana, Sant’Anna, Santi Apostoli sono i rioni che visiteremo settimana dopo settimana. Di seguito gli articoli realizzati

Borsano, il quartiere di Busto Arsizio senza negozi e supermercati: “Qui la vita sociale è sparita”

A Sacconago tra luoghi da riscoprire e negozianti che tengono duro ma sperano nel distretto del commercio

Dalle cascine all’urbanistica disordinata, Madonna Regina chiede a Busto più luce e un parco giochi