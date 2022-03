Turno infrasettimanale per la Caronnese, al “Comunale” arriva il Chieri

I rossoblu ospiteranno i torinesi mercoledì 30 marzo alle ore 15.00 per la giornata numero 30 del Girone A di Serie D

Archiviata la bella e importante vittoria in rimonta in casa della Lavagnese (leggi qui), la Caronnese guarda avanti con la testa alta e si prepara ad ospitare per il turno infrasettimanale di mercoledì 30 marzo il Chieri.

I rossoblu stanno proseguendo il momento positivo ma anche le dirette concorrenti corrono e la lotta per evitare i playout è sempre agguerrita.

A Caronno Pertusella arriverà il Chieri. La squadra torinese dopo un girone di andata ottimo sta perdendo terreno dalle posizioni di vetta e cerca punti per non staccarsi dalla zona playoff.

Mister Manuel Scalise però terrà alta la concentrazione anche in questa intensa settimana per riuscire a portare a casa altri punti importanti e compiere altri passi verso la salvezza.