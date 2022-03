Vittoria in rimonta per la Caronnese: 2-1 a Lavagna

Tre punti in Liguria per la Caronnese, che passa 2-1 in rimonta in casa della Lavagnese e conquista una vittoria che avvicina sempre di più la salvezza. Decisiva, dopo il vantaggio dei bianconeri padroni di casa di Croci, la doppietta di Santi che nel giro di 3′ sigla i due gol che ribaltano il risultato e permettono ai rossoblu di festeggiare.

LA CRONACA

Dopo un primo tempo senza gol e senza padrone, a inizio ripresa si spezza l’equilibrio dopo 2′ con la rete di Croci che porta avanti la Lavagnese. La Caronnese si ricompone in fretta, si organizza e al 13′ trova il pari con Santi. Il bomber rossoblu però non si accontenta e dopo altri 2′ ribalta da solo il match siglando anche la rete del sorpasso. Nel finale di partita i bianconeri padroni di casa si lanciano all’attacco ma trovano sempre reattiva la difesa rossoblu, che difende il vantaggio fino al fischio finale, che regala alla Caronnese tre punti fondamentali per la corsa salvezza.